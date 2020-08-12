Teknik direktör Eddie Newton'un raporu doğrultusunda ön libero arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da Mohamed Elneny sesleri yükseliyor. Bordo-Mavililer geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Mısırlı yıldızın transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

PARASAL SIKINTILAR YAŞADI

Arsenal'in yeni sezon planlamasında yer almayan Elneny'nin Beşiktaş'la da görüştüğü ancak ödemeler konusundaki sıkıntıar nedeniyle Siyah-Beyazlılar'a soğuk baktığı öğrenildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Trabzonspor'un 1 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. Eğer Elneny rakamı kabul ederse bedelsiz olarak kiralanacak.

36 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan Elneny 36 resmi maçta görev yaptı. 1 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli yıldız yeniden Türkiye'de forma giymeyi çok istiyor.