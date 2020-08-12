Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 12.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    ’a yakın! Görüşmeler olumlu ilerliyor

    ’un raporu doğrultusunda ön libero arayışlarını sürdüren ’da sesleri yükseliyor. Bordo-Mavililer geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Mısırlı yıldızın inde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

    Mohamed Elneny Trabzonspor’a yakın!

    'un raporu doğrultusunda ön libero arayışlarını sürdüren 'da sesleri yükseliyor. Bordo-Mavililer geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Mısırlı yıldızın inde adım adım mutlu sona yaklaşıyor.

    PARASAL SIKINTILAR YAŞADI
    'in yeni sezon planlamasında yer almayan Elneny'nin Beşiktaş'la da görüştüğü ancak ödemeler konusundaki sıkıntıar nedeniyle Siyah-Beyazlılar'a soğuk baktığı öğrenildi.

    MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ
    Yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturan Trabzonspor'un 1 milyon euro garanti ücret teklif ettiği belirlendi. Eğer Elneny rakamı kabul ederse bedelsiz olarak kiralanacak.

    36 RESMİ MAÇTA FORMA GİYDİ
    Geçen     sezon Beşiktaş'ın en istikrarlı isimlerinden biri olan Elneny 36 resmi maçta görev yaptı. 1 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli yıldız yeniden Türkiye'de forma giymeyi çok istiyor.

    Haberler Spor Mohamed Elneny Trabzonspor’a yakın! Görüşmeler olumlu ilerliyor
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri