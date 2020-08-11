Kulüpler Birliği ve TFF toplantısında neler yaşandı? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiğini duyduk. Neden Galatasaray limit arttırımına karşı çıktı?

Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobanda bir hız limiti var. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha az süre yanmasını isteyebilirsiniz ama hız limitini değiştiremezsiniz. Ben bu limite uymam, bunu aşarım cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz zaman olmaz. Kurallara uymazsanız anarşi olur. Kasımpaşa'nın limitinde hata olmuş bunu düzeltelim, Fenerbahçe'nin başvurusunu gelecek yıl bakalım. Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz. Bize rahatsınız diyorlar. O rakam bizim bütçemiz. Harcayabileceğimiz 50 milyon TL var. Onu da saçamam. Futbolculara milyon euro ödeyecek halim yok. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyemezsiniz. Gelecek yıl da bizim bu duruma düşeceğimizi söylüyorlar. Olabilir. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir.

Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz.

"SEN NASIL YÖNETİCİSİN?"

Ne çıkacağını biz biliyoruz, biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamın beni sorgulaması gerekir. Sen nasıl başkansın, nasıl yöneticisin haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım.