Kayserispor'lu Mensah Aslan gibi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda görmek istediği isimlerden bir tanesi olan Mensah için önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş'ın da listesine olan ancak Siyah-Beyazlı yöretimin anlaşma sağlayamadığı Ganalı oyuncu için Galatasaray ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Sarı-Kırmızılı kurmayların Mensah için Kayserispor'a 1+1 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenilirken Ganalı orta saha oyuncusunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı ve Kayseri yönetimine gitmek istediğini menajeri vasıtasıyla ilettiği iddia edildi.

Atletico Madrid'in bir sonkaki satıştan yüzde 40 pay hakkı olduğu için hem Kayserispor hem de Galatasaray için kiralama yönteminin daha makul olduğu belirtilir- ken bunun yanında Terim'in de Ganalı oyuncunun en kısa sürede takıma katılmasını istediği ifade ediliyor.