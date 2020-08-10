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    • Spor
    • 10.08.2020 Gazete
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    'da an meselesi

    Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ’da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin ekiplerinden forması giyen için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

    Galatasaray'da Kamil Jozwiak an meselesi

    Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden 'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin ekiplerinden forması giyen için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

    GALATASARAY'IN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO
    Ajansspor.com'un servis ettiği habere göre, sarı- kırmızılı takım 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Polonya ekibi Lech Poznan'a 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

    POZNAN 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR
    Haberde, Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro arası bir ücret talep ettiği belirtildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen haberler arasında.

    SKORA KATKI YAPAN BİR KANAT
    Polonya     ekibi ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesim bulunan sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, geçtiğimiz sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 9 gol ve 7 asiste imza attı.

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