Galatasaray'da Kamil Jozwiak an meselesi

Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girebilmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılı yöneticilerin Polonya Ligi ekiplerinden Lech Poznan forması giyen Kamil Jozwiak için resmi teklifte bulunduğu iddia edildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ 2 MİLYON EURO

Ajansspor.com'un servis ettiği habere göre, sarı- kırmızılı takım 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Polonya ekibi Lech Poznan'a 2 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

POZNAN 3.5 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde, Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için 3.5 milyon euro arası bir ücret talep ettiği belirtildi. İki kulüp arasındaki pazarlıkların sürdüğü de gelen haberler arasında.

SKORA KATKI YAPAN BİR KANAT

Polonya ekibi ile 2022 yılının haziran ayına kadar sözleşmesim bulunan sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak, geçtiğimiz sezon forma giydiği 39 karşılaşmada 9 gol ve 7 asiste imza attı.