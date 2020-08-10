Emre Kılınç'ın maliyeti Arda Turan'ın 5 katı!

Galatasaray'da KAP bildirimi yapılması beklenen Emre Kılınç'ın sarı-kırmızılı kulüpten alacağı yıllık ücret ve detayları ortaya çıktı. Mert Hakan'ın Fenerbahçe'ye gitmesinden sonra Emre'yi de elinden kaçırmak istemeyen yönetim bu transfer için milli oyuncaya %40 vergi de dahil olmak üzere bürüt 19 milyon TL civarında ücret ödeyecek. Emre Kılınç'ın 4 milyon imza parası, 7.5 milyon TL de garanti yıllık ücreti var.

Bu rakam Galatasaray'dan yıllık 4 milyon TL kazanacak olan Arda Turan'ın ücretinin yaklaşık olarak 5 katı. Galatasaray'a 4 yıllık imza atacak 25 yaşındaki oyuncuyla Fenerbahçe dışında Celta Vigo ve Fiorentina da ilgilenmişti.