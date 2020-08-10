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    • Spor
    • 10.08.2020 Gazete
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    yeni ’i motive etti! "Burada sen de parlayacaksın"

    'un yeni i ’in gelmesinde Sörloth’un aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Norveçli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında çocukluk arkadaşı ’un önermesiyle ismi ilk kez gündeme gelmişti.

    Sörloth yeni transfer Trondsen’i motive etti!

    'un yeni i 'in gelmesinde Sörloth'un aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Norveçli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında çocukluk arkadaşı 'un önermesiyle ismi ilk kez gündeme gelmişti.

    OLUMLU RAPOR VERİLDİ
    Scout ekibi oyuncu için, "2 ayağını da kullanıyor. Sol ayağıyla sert ve isabetli şutları var ve orta sahada ve sol bekde de iyi" raporu vermişti.

    SÖRLOTH, AĞAOĞLU'NU ETKİLEDİ
    Sörloth'un Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu, "Ben nasıl burada parladıysam onun da aynı parlamayı yapacağına kesinlikle inanıyorum. Pişman olmayacaksınız" sözleriyle etkilediği ortaya çıktı.

    ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSIN
    İmzadan sonra çocukluk arkadaşını ilk kutlayan isim olan Sörloth, "Burası futbol şehri ve burada sende parlayacaksın. Trabzonspor'u seçtiğin için pişman olmayacaksın" dedi.

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