Trabzonspor'un yeni transferi Trondsen'in gelmesinde Sörloth'un aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Norveçli yıldız geçtiğimiz sezonun devre arasında çocukluk arkadaşı Alexander Sörloth'un önermesiyle ismi ilk kez gündeme gelmişti.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Scout ekibi oyuncu için, "2 ayağını da kullanıyor. Sol ayağıyla sert ve isabetli şutları var ve orta sahada ve sol bekde de iyi" raporu vermişti.

SÖRLOTH, AĞAOĞLU'NU ETKİLEDİ

Sörloth'un Başkan Ahmet Ağaoğlu'nu, "Ben nasıl burada parladıysam onun da aynı parlamayı yapacağına kesinlikle inanıyorum. Pişman olmayacaksınız" sözleriyle etkilediği ortaya çıktı.

ASLA PİŞMAN OLMAYACAKSIN

İmzadan sonra çocukluk arkadaşını ilk kutlayan isim olan Sörloth, "Burası futbol şehri ve burada sende parlayacaksın. Trabzonspor'u seçtiğin için pişman olmayacaksın" dedi.