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    • 09.08.2020 18:28
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    'ın yeni i Welinton 'da! İşte ilk görüntüler...

    Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren ve 'dan N'Sakala'yı kadrosuna katan , ekibinden bir transfer daha yaptı. Siyah beyazlılar, Alanya'nın 31 yaşındaki stoperi Welinton transferini bitirdi. Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra 'ya giden Welinton, aktarmalı olarak bugün 'a geldi.

    Yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdüren ve 'dan N'Sakala'yı kadrosuna katan , ekibinden bir transfer daha yaptı. Siyah beyazlılar, Alanya'nın 31 yaşındaki stoperi Welinton transferini bitirdi. Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra 'ya giden Welinton, aktarmalı olarak bugün 'a geldi.

    Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Brezilyalı stoperin transferi karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a Fatih Aksoy bonservisiyle beraber verildi.

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