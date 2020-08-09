Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren ve Alanyaspor'dan N'Sakala'yı kadrosuna katan Beşiktaş, Akdeniz ekibinden bir transfer daha yaptı. Siyah beyazlılar, Alanya'nın 31 yaşındaki stoperi Welinton transferini bitirdi. Geçen hafta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ile görüşüp protokol imzasını attıktan sonra Brezilya'ya giden Welinton, Hollanda aktarmalı olarak bugün İstanbul'a geldi.

Welinton'u A Takım Futbol Direktör Yardımıcısı Can Kaymakloğlu karşıladı. Brezilyalı stoperin transferi karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a Fatih Aksoy bonservisiyle beraber verildi.