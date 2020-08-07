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    • 07.08.2020 16:59
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    dünyası şokta! oyuncusu kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre son iki sezondur forması giyen Nijeryalı cu , antrenmanda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

    Spor dünyası şokta! Kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

    Basketbol dünyası, Michael Ojo'dan gelen haberle sarsıldı. Nijeryalı basketbolcu, yaptığı antrenman sırasında kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

    Sırp basınında yer alan habere göre, Kızılyıldız'la sözleşmesi sona eren ve Partizan tesislerinde bireysel antrenmanlarını sürdüren 27 yaşındaki Ojo, bu sabah gerçekleştirdiği antrenman sırasında baygınlık geçirdi.

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    Apar topar hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelen ilk bilgilere göre Ojo'nun antrenman esnasında kalp krizi geçirdi ve bu nedenle baygınlık yaşadı.

    Son 2 yıldır Kızılyıldız forması giyen ve Euroleague'de boy gösteren Ojo, takımının final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.
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