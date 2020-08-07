ÖLÜM SEBEBİ KALP KRİZİ

Apar topar hastaneye kaldırılan başarılı basketbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gelen ilk bilgilere göre Ojo'nun antrenman esnasında kalp krizi geçirdi ve bu nedenle baygınlık yaşadı.

Son 2 yıldır Kızılyıldız forması giyen ve Euroleague'de boy gösteren Ojo, takımının final oynamasında büyük pay sahibi olmuştu.