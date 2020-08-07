'SONSUZA DEK ALANYASPOR'U TAKİP EDECEĞİM'

Alanyaspor'da Erol Bulut'tan boşalan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın döneminden tanıdığı Çağdaş Atan'ın getirilmesi ve Atan'ın takımda başarılı olup olamayacağı sorusuna N'Sakala, şöyle cevap verdi:

"Evet, neden olmasın. Alanyaspor iyi bir kulüp. Bence Alanya'ya ve Alanyaspor'a gelmek kolay çünkü şehir ve insanları, herkes sana yardımcı oluyor. O kadar çok baskı altında olmuyorsun. Hedef de büyük takımlarınki gibi değil. Sadece oynayabildiğin kadar iyi oynamaya çalışıyorsun. Tabii ki Erol hocadan sonra gelmek zor olacak çünkü zannedersem Alanyaspor'un en iyi sezonlarından birini yaşamasını sağladı. Şimdi herkes kulübün aynı seviyede olmasını bekleyecek. Zor olacak. Ama bu mümkün. Bunu bilemeyiz. Bekleyeceğiz o ana kadar. Sadece ona bol şans dilemek istiyorum çünkü yeni takımı yeni oyuncularla yönetmek zordur. Sanırım 10 oyuncu eksiğin olunca yeni takımı kurmak kolay değil. Göreceğiz. Sonsuza dek Alanyaspor'u takip edeceğim."

'KENDİMİ DİĞER OYUNCULARLA KARŞILAŞTIRMAMAYI TERCİH EDERİM'

Sahada sergilediği performans ve oyun tarzını anlatan N'Sakala, Beşiktaş'ta hücum gücü yüksek Caner Erkin'in ardından çizeceği grafik konusunda şunları söyledi:

"Benim için savunma bir önceliktir. Çünkü ben bir defans oyuncusuyum. İkili mücadeleyi severim. Topu kazanıp ilerdeki oyuncuya vermek; elbette mümkün olduğunca asist yapmaya çalışıyorum. Koşmak benim için sorun değil. Ama bu takıma bağlı. Alanyaspor, Beşiktaş gibi değil. Aynı şekilde oynayamazsın. Beşiktaş normal kulüplerden fazlasını kazanmak ister. Bu nedenle tarzı farklı. Aynı şey Anderlecht takımında da geçerliydi. Alanyaspor'dan daha üst bir seviyede oynuyordum. Bu yüzden kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim çünkü hepimiz farklıyız. Oysa ki Beşiktaş'a kendi adımı duyurmak için gidiyorum. Orada 7 sene kalabilirsem, kalmak için elimden geleni yaparım. Sahada en güçlü noktam ikili mücadelemdir. Çünkü genelde kaybetmem. Bire bir, bire iki severim. Genelde ben kazanırım. Özellikle bunun için idman yapıyorum. Benim önceliğim bu. Çünkü beni geçemezlerse gol atamazlar. Ayrıca tabii ki asist yapmaya çalışıyorum, nadiren gol atmaya da çalışıyorum ama genelde uygun pozisyonda olmuyorum. Şimdi büyük takımda olunca stilimin o kısmını değiştirmek için çalışacağım. Büyük bir takım büyük bir hırs demek. Yeni hayat yeni tarz. Bu takım için elimden geleni yapacağım."

'SERGEN HOCA NELER YAPABİLECEĞİMİ BİLDİĞİ İÇİN BENİ ALDI'

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın oyun tarzları arasındaki farkın kendisine nasıl yansıyacağı yönündeki soru üzerine ise N'Sakala şöyle dedi:

"Sanırım tarzım çok değişmez sadece takımın tarzı farklı. Saldırgan bir takımda oynamak farklıdır. Şimdiye kadar da çok koşardım ama şu an bunu daha çok kullanacaklar. Alanyaspor'da öyle oynamazdık. Belki 10 kez gittiğimde topu bir kez alırdım. Belki Beşiktaş'ta 9 kez alabilirim. Şartlar değişirse ben aynı tarzda oynayacağım. Tarzımı çok değiştireceğimi zannetmiyorum. Sergen hoca da beni biliyor. Neler yapabileceğimi neler yapamayacağımı biliyor. Belki hem saldırgan hem defansif oynayabildiğimi bildiği için beni takıma aldı."

ALANYASPOR'A VE TARAFTARA VEDA MESAJI

Fabrice N'Sakala röportajın sonunda Alanyaspor taraftarına, yönetimine ve Alanya halkına da veda etti. Alanyaspor'a yeni sezonda başarılar dileyen başarılı oyuncu, taraftarı çok sevdiğini söyledi ve destekleri için Türkçe teşekkür etti. N'Sakala röportajdan hemen sonra yola çıkarken Beşiktaşlı bir taraftarın isteğini kırmayarak 'kartal' hareketi yaptı.