Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 06.08.2020 11:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2020 11:54
    ABONE OL

    Son dakika: 'dan 'a önemli görev: Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak

    Son dakika haberine göre, kokartlı hakem , İspanya'nın Barcelona ile İtalya'nın Napoli takımları arasında 8 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yönetecek.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev
    Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında oynanacak olan Barcelona-Napoli mücadelesini hakem yönetecek.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir görev daha geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanşında yarın 'ta oynanacak olan Barcelona - Napoli karşılaşmasında hakem Cüneyt Çakır'ın görev alacağı belirtildi. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.

    Zorlu müsabakada VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. AVAR olarak da ekran başında yer alacak.
    Haberler Spor Son dakika: UEFA'dan Cüneyt Çakır'a önemli görev: Barcelona - Napoli maçında düdük çalacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri