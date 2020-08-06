Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fabrice N'Sakala, sezonun sona ermesiyle boşa çıktı. Akdeniz ekibiyle sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun ismi, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. 30 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hamlesiyle Beşiktaş'a transferini duyurdu.
ÖNCE KARTAL SİMGESİ KOYDU
Tecrübeli sol bek, Instagram hesabındaki kişisel bilgiler kısmına 'kartal' ve 'dolan kum saati' simgesi koyarak transfer için sabırsızlandığını göstermiş oldu.
SONRA BEŞİKTAŞ PAYLAŞIMLARI GELDİ
N'Sakala daha sonra da Instagram'ının hikaye bölümünden kendisi için yapılan Beşiktaş paylaşımlarını yeniden paylaşarak transfer haberini katmerlemiş oldu.
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala için bonservis bedeli ödemeyecek. Demokratik Kongo Cumhuriyetli oyuncunun yıllık 800 bin Euro ücret alması bekleniyor.
Son 4 sezonda Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala, geride kalan sezonda 35 maçta oynadı, 4 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu daha önce Belçika'nın Anderlecht ve Fransa'nın Troyes takımlarında forma giymişti.