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    • 05.08.2020 18:58
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    Kopenhag - Başakşehir | CANLI ANLATIM

    maçları koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu

    maçları koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Temsilcimiz , son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.

    Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

    KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR | CANLI

    KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
    Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann (MUHTEMEL)

    Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, , Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.

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