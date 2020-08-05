Kopenhag - Başakşehir | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi maçları koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, son 16 turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geliyor.
Parken Stadı'nda oynanacak olan zorlu karşılaşma, bu akşam TSİ 19.55'te başlayacak. Müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Sotirios, Bengtsson, Zeca, Thomsen, Wind, Stage, Daramy, Kaufmann (MUHTEMEL)
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Vica, İrfan Can, Crivelli, Demba Ba.