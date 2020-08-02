



F.Bahçe ile İtalyan devi Lazio arasında müthiş transfer pazarlığı... İtalyanlar, Sarı-Lacivertliler'de sınıf atlayan Vedat Muriç'i transfer etmekte kararlı. Lazio Yönetimi, Fenerbahçe ile yaptığı ilk görüşmede, 15 milyon Euro'nun yanı sıra Ekvadorlu golcüsü Caicedo'yu teklif etti.



ARADA 5 MİLYON EURO FARK VAR

F.Bahçe ise yapılan ilk görüşmede teklifi beğenmedi. Vedat Muriç için 20 milyon Euro isteyen Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü Caicedo'nun da bonservisiyle birlikte verilmesini talep etti.