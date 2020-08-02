



A.VİLLA SERVET ÖDEMİŞTİ!

Aston Villa'nın Brugge'den 12 milyon Euro'ya satın aldığı Nakamba bu sezon 34 resmi maçta forma giydi. Gol ya da asist katkısı ise olmadı.



Trabzon'un istediği Nakamba, tempolu futbolu ve hırslı yapısı ile göze çarpıyor. Pes etmeyi hiç sevmiyor.