Trabzonspor ihtiyacını duyduğu defansif orta saha için ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Bordo- Mavili kurmaylar, 26 yaşındaki Zimbabveli oyuncu Nakamba için Aston Villa'ya resmi teklifte bulunmayı hedefliyor.
TRABZON KİRALAYACAK
Bordo-mavili kurmaylar Premier Lig'de son anda kalma başarısını gösteren Aston Villa'ya Nakamba için kiralama teklifinde bulunacak.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜST DÜZEY
Teklifte satın alma opsiyonunun da yer alması bekleniyor. Ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapan Nakamba fiziksel özellikleri ile dikkat çekilyor.
A.VİLLA SERVET ÖDEMİŞTİ!
Aston Villa'nın Brugge'den 12 milyon Euro'ya satın aldığı Nakamba bu sezon 34 resmi maçta forma giydi. Gol ya da asist katkısı ise olmadı.
Trabzon'un istediği Nakamba, tempolu futbolu ve hırslı yapısı ile göze çarpıyor. Pes etmeyi hiç sevmiyor.