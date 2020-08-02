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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    spor’da ibre ’a döndü

    spor’da teknik direktörlük için ile anlaşma sağlanmayınca ibre ’a döndü. İngiliz hoca son iki maçta Fırtına’nın teknik direktörlüğünü yaptı.

    Trabzonspor’da ibre Newton’a döndü
    Trabzon'da teknik adam belirsizliğinde Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca ibre Eddie Newton'a döndü. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İngiliz teknik adamla devam etme fikrine çok sıcak bakıyor. Newton ile devam etme kararının kesinleşmesinin ardından İngiliz antrenörün tüm ekibini 'den getirmek istediği öğrenildi. ile de ipler tam olarak kopmadı.



    Newton ve Alanya maçlarında teknik direktör koltuğunda oturmuştu.
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