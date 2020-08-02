Trabzon'da teknik adam belirsizliğinde Abdullah Avcı ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayınca ibre Eddie Newton'a döndü. Başkan Ahmet Ağaoğlu, İngiliz teknik adamla devam etme fikrine çok sıcak bakıyor. Newton ile devam etme kararının kesinleşmesinin ardından İngiliz antrenörün tüm ekibini İngiltere'den getirmek istediği öğrenildi. Abdullah Avcı ile de ipler tam olarak kopmadı.
Newton Kayserispor ve Alanya maçlarında teknik direktör koltuğunda oturmuştu.
Newton Kayserispor ve Alanya maçlarında teknik direktör koltuğunda oturmuştu.