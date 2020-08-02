Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. Bu açıklamanın ardından kulüpler sayının 22 olması gerektiğine vurgu yaptı. TFF 1. Lig'de Adana Demirspor'un rakiplerinden İstanbulspor ve Boluspor dün yaptıkları açıklamada Adana Demirspor'un TFF 1. Lig play-off finali oynadığını ve Süper Lig'e yükseltilerek takım sayısının 22 olması gerektiğini açıkladı. Boluspor ve İstanbulspor, "21 takımla oynanması planlanan Süper Lig'in bu sezon TFF 1.Lig Play-Off finali oynayan Adana Demirspor ile 22 takıma yükseltilmesini talep ediyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.
BURSA&AKHİSAR TFF'YE BAŞVURACAK
Bursaspor ve Akhisarspor da play-off oynadıklarını ileri sürerek Süper Lig'e çıkmaları gerektiklerini savundu. İki kulüp TFF'ye başvuracak.
BURSA&AKHİSAR TFF'YE BAŞVURACAK
Bursaspor ve Akhisarspor da play-off oynadıklarını ileri sürerek Süper Lig'e çıkmaları gerektiklerini savundu. İki kulüp TFF'ye başvuracak.