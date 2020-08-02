UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.
IMMOBİLE 35 GOLLE ALTIN AYAKKABI SAHİBİ
Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda attığı 35 golle hem Serie A'da gol kralı olmayı hem de Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı garantiledi. Immobile 35 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
BANDIRMA'DA HEDEF YEVHEN SELEZNOV
Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde gelerek Bandırma ile masaya oturacağı öğrenildi.
GÜVEN YALÇIN'A H.BERLİN KANCASI
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in talip olduğu öğrenildi. Hertha'nın resmi teklif yapması bekleniyor.
HAMİLTON İLK SIRADA
Formula 1'de sezonun Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Lewis Hamilton böylece ilk sıradan başlayacak.
FA CUP ARSENAL'İN
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Arsenal böylelikle FA Cup'ta 14. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
RAZGATLIOĞLU 3. OLDU
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 5 ay aradan sonra İspanya'da yeniden başlayan sezonda üçüncülük kürsüsüne çıkmyı başardı.
JOSE SOSA BİLMECESİ
Trabzonspor'daki durumu netleşmeyen Sosa'nın Arjantin kulüplerinden Estudiantes ile görüştüğü iddialar arasında.
NWAKAEME'YE TALİP VAR
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme'ye Fransız kulüplerinden Monaco'nun talip olduğu öne sürüldü.
KEWELL OLDHAM'A HOCA OLDU
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell, İngiltere 2. Lig takımlarından Oldham Athletic'i çalıştıracak.
JOSHUA KING TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
İngiliz ekibi Bournemouth'un yıldız ismi Joshua King, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Joshua King, oğlunun Fenerbahçe forması giydiği anları paylaştı.
IMMOBİLE 35 GOLLE ALTIN AYAKKABI SAHİBİ
Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda attığı 35 golle hem Serie A'da gol kralı olmayı hem de Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı garantiledi. Immobile 35 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.
BANDIRMA'DA HEDEF YEVHEN SELEZNOV
Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde gelerek Bandırma ile masaya oturacağı öğrenildi.
GÜVEN YALÇIN'A H.BERLİN KANCASI
Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a Alman takımlarından Hertha Berlin'in talip olduğu öğrenildi. Hertha'nın resmi teklif yapması bekleniyor.
HAMİLTON İLK SIRADA
Formula 1'de sezonun Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı. Lewis Hamilton böylece ilk sıradan başlayacak.
FA CUP ARSENAL'İN
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal, Chelsea'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Arsenal böylelikle FA Cup'ta 14. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.
RAZGATLIOĞLU 3. OLDU
Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 5 ay aradan sonra İspanya'da yeniden başlayan sezonda üçüncülük kürsüsüne çıkmyı başardı.
JOSE SOSA BİLMECESİ
Trabzonspor'daki durumu netleşmeyen Sosa'nın Arjantin kulüplerinden Estudiantes ile görüştüğü iddialar arasında.
NWAKAEME'YE TALİP VAR
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme'ye Fransız kulüplerinden Monaco'nun talip olduğu öne sürüldü.
KEWELL OLDHAM'A HOCA OLDU
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell, İngiltere 2. Lig takımlarından Oldham Athletic'i çalıştıracak.
JOSHUA KING TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
İngiliz ekibi Bournemouth'un yıldız ismi Joshua King, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Joshua King, oğlunun Fenerbahçe forması giydiği anları paylaştı.