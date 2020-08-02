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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    taktik idmanı yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.

    Medipol Başakşehir taktik idmanı yaptı
    UEFA son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü 'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını sürdürdü. yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İdman, taktik çalışma ile tamamlandı.



    IMMOBİLE 35 GOLLE ALTIN AYAKKABI SAHİBİ
    Lazio'nun İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 2019-2020 sezonunda attığı 35 golle hem Serie A'da gol kralı olmayı hem de Avrupa'da en çok gol atan oyuncunun kazandığı Altın Ayakkabı ödülünü almayı garantiledi. Immobile 35 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alıyor.



    BANDIRMA'DA HEDEF YEVHEN SELEZNOV
    Bandırmaspor, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznov'u renklerine bağlamak istiyor. Tecrübeli golcünün önümüzdeki günlerde gelerek Bandırma ile masaya oturacağı öğrenildi.

    GÜVEN YALÇIN'A H.BERLİN KANCASI
    Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın'a Alman takımlarından 'in talip olduğu öğrenildi. Hertha'nın resmi teklif yapması bekleniyor.

    HAMİLTON İLK SIRADA
    Formula 1'de sezonun 'sinin sıralama turlarını, ilk sırada tamamladı. Lewis Hamilton böylece ilk sıradan başlayacak.

    FA CUP ARSENAL'İN
    İngiltere Federasyon Kupası () finalinde , Chelsea'yi 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Arsenal böylelikle FA Cup'ta 14. şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

    RAZGATLIOĞLU 3. OLDU
    Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden sporcusu , 5 ay aradan sonra İspanya'da yeniden başlayan sezonda üçüncülük kürsüsüne çıkmyı başardı.

    JOSE SOSA BİLMECESİ
    Trabzonspor'daki durumu netleşmeyen Sosa'nın Arjantin kulüplerinden Estudiantes ile görüştüğü iddialar arasında.

    NWAKAEME'YE TALİP VAR
    Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Nwakaeme'ye Fransız kulüplerinden Monaco'nun talip olduğu öne sürüldü.

    KEWELL OLDHAM'A HOCA OLDU
    Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Avustralyalı yıldız Harry Kewell, İngiltere 2. Lig takımlarından Oldham Athletic'i çalıştıracak.

    JOSHUA KING TARAFTARI HEYECANLANDIRDI
    İngiliz     ekibi Bournemouth'un yıldız ismi Joshua King, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Joshua King, oğlunun Fenerbahçe forması giydiği anları paylaştı.

    Haberler Spor Medipol Başakşehir taktik idmanı yaptı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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