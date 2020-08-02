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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    ’ye 2 yıllık imza atan : "Baskıyı seviyorum"

    ’ye 2 yıllık imza atan , “Baskılı ortamlarda oynadım. Bu yüzden baskıyı seviyorum” ifadesini kullandı. Yılmaz, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.

    Baskıyı seviyorum
    Fransız ekibi , 'tan ayrılan milli futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lille, Mehmet Zeki Çelik ve 'dan sonra 3. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Burak, "Luis Campos'a ve yöneticilerimize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca çok baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım ve gördüm ki futbol hayatımda bu baskı aslında bana iyi geliyor. Kulübümde saydığım isimlerin bana güvenleri de üzerimde açıkçası baskı yaratıyor" dedi.

    17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
    Burak Yılmaz yeni takımı Lille'de 17 numaralı formayı giyecek. Zeki ve Yusuf Yazıcı ile imza törenine çıkan Burak ilk antrenmanına çıktı.
    Haberler Spor Lille’ye 2 yıllık imza atan Burak Yılmaz: "Baskıyı seviyorum"
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