Fransız ekibi Lille, Beşiktaş'tan ayrılan milli futbolcu Burak Yılmaz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Lille, Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'dan sonra 3. Türk futbolcuyu da kadrosuna katmış oldu. Burak, "Luis Campos'a ve yöneticilerimize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca çok baskılı ortamlarda, büyük takımlarda oynadım ve gördüm ki futbol hayatımda bu baskı aslında bana iyi geliyor. Kulübümde saydığım isimlerin bana güvenleri de üzerimde açıkçası baskı yaratıyor" dedi.
17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Burak Yılmaz yeni takımı Lille'de 17 numaralı formayı giyecek. Zeki ve Yusuf Yazıcı ile imza törenine çıkan Burak ilk antrenmanına çıktı.
17 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Burak Yılmaz yeni takımı Lille'de 17 numaralı formayı giyecek. Zeki ve Yusuf Yazıcı ile imza törenine çıkan Burak ilk antrenmanına çıktı.