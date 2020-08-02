Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan Galatasaray, yeni sezonda

kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine Süper Lig'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.