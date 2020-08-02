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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    Görüşmeler tamamlandı! 'da Lung&Beto için karar zamanı...

    Sakatlığı nedeniyle önümüzdeki sezonun ilk yarısını tamamını kaçıracak olan ’nın yerine gelecek kaleci yine ’den tanıdık bir isim olacak. Terim'in isteği doğrultusunda li Lung ile Göztepeli Beto'dan birisi ile hafta içinde sözleşme imzalanacak.

    Lung&Beto için karar zamanı

    Muslera'nın sakatlanması sonrasında büyük bir güç kaybına uğrayan ve belki de muhtemel bir şampiyonluktan olan Galatasaray, yeni sezonda
    kalesini kimin koruyacağını birkaç gün içinde açıklayacak. Aslan'ın kalesini yine Süper Lig'den tanıdık bir ismin koruması kesin gibi.



    İKİSİNİN DE BONSERVİSİ ELİNDE
    Sarı-kırmızılı yönetim Kayseri ile sözleşmesi biten Rumen kaleci Silviu Lung ile yine Göztepe ile sözleşmesi sona eren Beto'dan birisini bu hafta içinde yeni file bekçisi olarak ilan edecek.



    TERİM'İN TERCİHİ BEKLENİYOR
    Her iki kaleci ile görüşmelerin tamamlandığı ve teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda bu iki isimden birisi ile sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Sözleşme 1+1 yıllık olacak.

    MUSLERA 2. YARIDA SAHADA OLACAK
    Galatasaray yönetimi Fernando Muslara'nın önümüzdeki sezonun 2. yarısında takıma döneceği öngörüsünde bulunarak kaleci mevkisi için pahalı bir transferden kaçınma kararı almıştı.
    Haberler Spor Görüşmeler tamamlandı! Galatasaray'da Lung&Beto için karar zamanı...
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