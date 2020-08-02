Fenerbahçe yeni teknik direktörünü bu hafta içinde açıklaması beklenirken, takımın yeni teknik patronu olmasına kesin gözüyle bakılan Erol Bulut hazırlık planlamalarına şimdiden başladı bile. Erol Bulut'un Alanyaspor'dayken kondisyoner olarak birlikte çalıştırdığı Pantelis Pantelopoulos'u da yanında Fenerbahçe'ye getiriyor.
Pantelopoulos ile birlikte hazırlık kampı çalışmalarını planlayan Erol Bulut Fenerbahçe'yi ligin fizik kondisyonu en üst düseyde olan takımı yapmayı planlıyor. Bunun için de Pantelopoulos'a çok güveniyor. Fenerbahçe hazırlık kampında çok ağır bir idman programından geçecek. Bu programdan geçenlerle yeni sezonda devam edilecek. Bulut'un çalıştırdığı Alanyaspor düşmeyen temposu ile dikkat çekiyordu.
CİSSE'Yİ BİLE KOŞTURMUŞTU
Pantelis Pantelopoulos, uyguladığı antrenman programıyla 35 yaşındaki Papiss Cisse'ye Alanyaspor'da adeta 2. baharını yaşatmıştı. Papiss Cisse, golcülüğünün yanı sıra koşan, pres yapan adeta 25 yaşında bir futbolcu profili çizmişti.