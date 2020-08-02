



Pantelopoulos ile birlikte hazırlık kampı çalışmalarını planlayan Erol Bulut Fenerbahçe'yi ligin fizik kondisyonu en üst düseyde olan takımı yapmayı planlıyor. Bunun için de Pantelopoulos'a çok güveniyor. Fenerbahçe hazırlık kampında çok ağır bir idman programından geçecek. Bu programdan geçenlerle yeni sezonda devam edilecek. Bulut'un çalıştırdığı Alanyaspor düşmeyen temposu ile dikkat çekiyordu.