Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
    ABONE OL

    'tan pazarlığı

    için bastırıyor... çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler ve 'ın ardından listesine aldıkları Serkan Kırıntılı için 'la görüşme kararı aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapılacak.

    Serkan pazarlığı
    Beşiktaş için bastırıyor... çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler ve 'ın ardından listesine aldıkları Serkan Kırıntılı için 'la görüşme kararı aldı. Kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi olan 35 yaşındaki kaleci için resmi teklif yapılacak.

    PARA+1 GENÇ OYUNCU
    'ın Serkan için bir miktar parayla birlikte 1 genç oyuncuyu teklif edeceği önerildi. Serkan Kırıntılı'ya 'ın da onay verdiği gelen bilgiler arasında.
    Haberler Spor Beşiktaş'tan Serkan Kırıntılı pazarlığı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri