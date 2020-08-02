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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    'ta yeni hedef Kuzyaev! Zenit’le sözleşmesi biten Rus yıldız için teklif yapılacak...

    Yönetimi, teknik direktör ’ın onay vermesi durumunda ön libero oynayan ve Zenit ile sözleşmesi biten için teklif yapacak.




    Beşiktaş'tan sürpriz atak... Siyah- Beyazlı yönetimin Mısırlı oyuncu Elneny'in takımdan ayrılma ihtimalini hesaba katarak listesine Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'i aldığı öğrenildi. N'Sakala'yı bitiren, Welinton'la da imza aşamasında olan yönetimin Rus futbolcu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.



    TEK SORUN İMZA PARASI
    Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.

    TALİPLERİ ÇOK
    Kuzyaev'e Valencia, Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim Sergen Yalçın'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.



    KUZYAEV KİMDİR?

    YAŞI: 27

    MEVKİ: Orta

    ÜLKESİ: Rusya

    OYNADIĞI TAKIMLAR

    Zenit (3 sezon)

    A.Grozny (4 sezon)

    Neftekhmi (1 sezon)

    Haberler Spor Beşiktaş'ta yeni hedef Kuzyaev! Zenit’le sözleşmesi biten Rus yıldız için teklif yapılacak...
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