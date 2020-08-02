Beşiktaş'tan sürpriz atak... Siyah- Beyazlı yönetimin Mısırlı oyuncu Elneny'in takımdan ayrılma ihtimalini hesaba katarak listesine Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'i aldığı öğrenildi. N'Sakala'yı bitiren, Welinton'la da imza aşamasında olan yönetimin Rus futbolcu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TEK SORUN İMZA PARASI
Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.
TALİPLERİ ÇOK
Kuzyaev'e Valencia, Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim Sergen Yalçın'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.
KUZYAEV KİMDİR?
YAŞI: 27
MEVKİ: Orta
ÜLKESİ: Rusya
OYNADIĞI TAKIMLAR
Zenit (3 sezon)
A.Grozny (4 sezon)
Neftekhmi (1 sezon)