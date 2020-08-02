



TEK SORUN İMZA PARASI

Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.



TALİPLERİ ÇOK

Kuzyaev'e Valencia, Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim Sergen Yalçın'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.