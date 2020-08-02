Beşiktaş yeni sezon için birkaç tecrübeli ismi kadrosuna katmayı planlarken genç oyuncuları da listesine almış durumda. Siyah- Beyazlı yönetim Almanya'nın Erzgebirge Aue takımında oynayan 21 yaşındaki Florian Krüger ve Avusturya'nın SV Ried ekibinde forma giyen 22 yaşındaki Marco Grüll'ü yakın takibe aldı.