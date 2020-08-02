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    • Spor
    • 02.08.2020 Gazete
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    , ’de geçen sezon başarılı bir performans sergileyen ile büyük oranda anlaşma sağladı. Sarı-Lacivertliler önümüzdeki günlerde Göztepe ile masaya oturacak...



    Fenerbahçe transferde vitesi yükseltti. Sarı-Lacivertliler, İzmir temsilcisi Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ile prensipte anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan Alpaslan Öztürk'ü yeni sezonda kadrosuna katmaya çok yakın.



    Gerçek mevkii ön libero olmasına rağmen, 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan Öztürk joker özelliğiyle ön plana çıkan bir isim. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun transferi için Göztepe ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak ve transferdeki son pürüzleri de gidererek, transferi açıklamayı planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferi bizzat kendisi bitireceği öğrenildi.

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