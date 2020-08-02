



Gerçek mevkii ön libero olmasına rağmen, 1.5 sezondur stoperde kusursuz oynayan Alpaslan Öztürk joker özelliğiyle ön plana çıkan bir isim. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun transferi için Göztepe ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak ve transferdeki son pürüzleri de gidererek, transferi açıklamayı planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bu transferi bizzat kendisi bitireceği öğrenildi.