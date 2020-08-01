Trabzonspor ceza alınca Şampiyonlar Ligi vizesi alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. UEFA'dan lisans alması için 100 milyon TL ödemesi gereken Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu elini taşın altına koydu ve bu parayı ödedi. 50 milyon lira ise başkandan geldi.

TARAFTARLARDAN ÖVGÜ

Bu gelişme sonrasında Beşiktaş taraftarı bayram yaşadı. Sosyal medyadaki taraftarlar, ekonomik olarak zor günlerde sorumluluk alan Çebi'yi övdü.

SIRADA BANKALAR VAR!

Bankalar Birliği anlaşmasını faizler düştüğü için revize etmek isteyen yönetim, bunun için görüşmelerini sürdürüyor.

160 MİLYON KALACAK

1.6 milyar TL'lik revizenin yapılması durumunda ödemeler kolaylaşırken kulübün kasasına da 160 milyon TL'lik bir meblağ kalacak. Başkan Çebi, Bankalar Birliği ile sürekli iletişim halinde.