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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    'ın 100’ü gülüyor! Yönetim 100 milyonluk ödemeyi gerçekleştirdi

    Başkanı , zor günlerde elini taşın altına koydu. 100 milyon liranın 50 milyonunu kendisi ödedi. Taraftar bayram yaşadı.

    Kartal'ın 100’ü gülüyor!

    Trabzonspor ceza alınca Şampiyonlar Ligi vizesi alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. 'dan lisans alması için 100 milyon TL ödemesi gereken 'ta Başkan ve Yönetim Kurulu elini taşın altına koydu ve bu parayı ödedi. 50 milyon lira ise başkandan geldi.

    TARAFTARLARDAN ÖVGÜ
    Bu gelişme sonrasında Beşiktaş taraftarı bayram yaşadı. Sosyal medyadaki taraftarlar, ekonomik olarak zor günlerde sorumluluk alan Çebi'yi övdü.

    SIRADA BANKALAR VAR!
    Bankalar     Birliği anlaşmasını faizler düştüğü için revize etmek isteyen yönetim, bunun için görüşmelerini sürdürüyor.

    160 MİLYON KALACAK
    1.6 milyar TL'lik revizenin yapılması durumunda ödemeler kolaylaşırken kulübün kasasına da 160 milyon TL'lik bir meblağ kalacak. Başkan Çebi, Bankalar Birliği ile sürekli iletişim halinde.

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