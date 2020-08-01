Yeni hocası Erol Bulut'un birkaç gün içinde resmi olarak açıklaması beklenen Fenerbahçe'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Erol Bulut'un da yer altığı toplantıda transferde atılcak adımlar ele alınırken başarılı teknik adamın Fenerbahçe yönetiminden 2 önemli ismi talep ettiği öğrenildi.

2 İSİM DE BULUT'UN BANKOSUYDU

Erol Bulut, Alanya'da takımının banko isimleri olan İngiliz stoper Caulker ile Yunan 10 numara Bakasetas'ı Fenerbahçe'de görmek istediğini yönetime net bir şekilde ifade etti.

ALANYA İLE MASAYA OTURULUYOR

Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar sözleşmeleri devam eden 2 isim için Alanyaspor yönetimi ile masaya oturma kararı aldılar. İki oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

3.5 MİLYON EURO AYRILACAK

Fenerbahçe'nin 2 oyuncu için toplam 3.5 milyon Euro kaynak ayıracağı öğrenildi. Bakasetas'ın serbest kalma bedelinin 5 milyon Euro. Ancak Alanya'nın bu rakamda ısrar etmesi beklenmiyor.