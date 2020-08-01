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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    ile görüşen ’un iki talebi var! ve Bakasetas

    Yeni sezon kadro yapılanması için yönetimine isteklerini anlatan teknik patron Alanya’dan öğrencileri olan stoper ile Bakasetas’ı istedi. Bunun üzerine Sarı-Lacivertli kurmaylar Alanya ile temasa geçme kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi Caulker ve Bakasetas için toplam 3.5 milyon euro ödemeye hazır. Her iki oyuncu da hem Fener'e hem de eski hocalarına sıcak bakıyor.

    Fenerbahçe ile görüşen Erol Bulut’un iki talebi var!

    Yeni hocası Erol Bulut'un birkaç gün içinde resmi olarak açıklaması beklenen Fenerbahçe'de önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Erol Bulut'un da yer altığı toplantıda transferde atılcak adımlar ele alınırken başarılı teknik adamın yönetiminden 2 önemli ismi talep ettiği öğrenildi.

    2 İSİM DE BULUT'UN BANKOSUYDU
    Erol Bulut, Alanya'da takımının banko isimleri olan İngiliz stoper Caulker ile Yunan 10 numara Bakasetas'ı Fenerbahçe'de görmek istediğini yönetime net bir şekilde ifade etti.

    ALANYA İLE MASAYA OTURULUYOR
    Bunun üzerine Fenerbahçeli kurmaylar sözleşmeleri devam eden 2 isim için Alanyaspor yönetimi ile masaya oturma kararı aldılar. İki oyuncunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi.

    3.5 MİLYON EURO AYRILACAK
    Fenerbahçe'nin 2 oyuncu için toplam 3.5 milyon Euro kaynak ayıracağı öğrenildi. Bakasetas'ın serbest kalma bedelinin 5 milyon Euro. Ancak Alanya'nın bu rakamda ısrar etmesi beklenmiyor.

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