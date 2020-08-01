Premier Lig'de Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, adından söz ettirirken transferin de gözde ismi oldu. İngiliz basınından The Times, 24 yaşındaki futbolcuyu en iyi 4 stoper arasına yazdı. Diğer stoperler ise, Kalidou Koulibaly, Declan Rice ve Pau Torres.

ALTAY, MİRZA CİHAN VE SEFA İLE ANLAŞTI

Sezonun bitimiyle birlikte takımlarda kadrolarını kuvvetlendirmek için çalışmalara başladı. Altay'da gelecek sezon planlamaları kapsamında Galatasaray'ın 2 genç oyuncusuyla anlaşma sağladı. Siyah- Beyazlılar'ın, Cimbom'un 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mirza Cihan ve 22 yaşındaki stoperi Sefa Özdemir'le el sıkıştığı ileri sürüldü.

HAYALİNDEKİ PARKUR ÖDÜLLERİ BIRAKMADI

Red Bull Illume'de yılının kazananları belli oldu. Yarışa binlerce fotoğraf ve video katılırken Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve Red Bull fotoğrafçısı Nuri Yılmazer'in projesi olan 'Hazal Nehir'in Hayalindeki Parkur', hem genel klasmanda hem de homework kategorilerinde birinci oldu.

NBA'DE NORMAL SEZON 4.5 AY SONRA BAŞLADI

Kovid-19 salgını nedeniyle 11 Mart'ta ara verilen NBA'de heyecan iki maçla başladı. Lakers, Los Angeles derbisinde Clippers'ı, LeBron James'in bitime 12.8 saniye kala attığı basketle 103-101 yendi. Utah Jazz ise 16 sayı geriye düştüğü New Orleans mücadelesinden 106-104 galip ayrıldı.

WRC TÜRKİYE RALLİSİ 18 EYLÜL'DE START ALACAK

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Rallisi'nin, 18-20 Eylül'de Marmaris'te Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenleneceği belirtildi. Marmaris, Ula ve Datça'daki etaplarda yapılacak yarış, 155 TV kanalından yayınlanacak.

BANDIRMA GALATASARAY'DAN İKİ GENÇ YILDIZI KİRALADI

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney ve Ferhan Evren'i transfer etti. İki futbolcu da satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandı.