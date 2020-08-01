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    • Spor
    • 01.08.2020 Gazete
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    10 yılda amatörden 'e yükseldi! Karagümrük mucizesi

    Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Karagümrük ’e yükselerek taraftarını mutlu etti. 36 yıl sonra Süper Lig’e adım atan Karagümrük’ün 10 yıl içinde göstermiş olduğu yükseliş de dikkatlerden kaçmadı.

    Karagümrük mucizesi

    Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Karagümrük 'e yükselerek taraftarını mutlu etti. 36 yıl sonra Süper Lig'e adım atan Karagümrük'ün 10 yıl içinde göstermiş olduğu yükseliş de dikkatlerden kaçmadı.

    2010 yılında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden ekibi, 2012'de TFF 3. Lig'e yükseldi.

    2 yıl sonra ise 2. Lig'e adım attılar. 2019'da TFF 1. Lig'e yükselen Karagümrük ara vermeden Süper Lig'e yükseldi.

    Karagümrük ile birlikte Süper Lig'de 6 İstanbul takımı mücadele edecek.

    HURMA İLE ZİRVEYE
    Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, kulübü 2018 yılında satın aldı. Hurma, kurduğu takımla zaferini ilmek ilmek işledi ve Süper Lig'e yükseldi

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