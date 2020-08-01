Türk futbolunun efsanelerinden Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselerek taraftarını mutlu etti. 36 yıl sonra Süper Lig'e adım atan Karagümrük'ün 10 yıl içinde göstermiş olduğu yükseliş de dikkatlerden kaçmadı.

2010 yılında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İstanbul ekibi, 2012'de TFF 3. Lig'e yükseldi.

2 yıl sonra ise TFF 2. Lig'e adım attılar. 2019'da TFF 1. Lig'e yükselen Karagümrük ara vermeden Süper Lig'e yükseldi.

Karagümrük ile birlikte Süper Lig'de 6 İstanbul takımı mücadele edecek.

HURMA İLE ZİRVEYE

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, kulübü 2018 yılında satın aldı. Hurma, kurduğu takımla zaferini ilmek ilmek işledi ve Süper Lig'e yükseldi