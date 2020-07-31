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    • Spor
    • 31.07.2020 Gazete
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    ve için savaşacak

    için , ’den 2 milyon Euro bonservis istedi. İngiliz golcü ise 750 bin Euro talep etti. Pazarlıklar devam ederken devreye girdi. Akpom için iki ezeli rakip karşı karşıya geldi.

    Fenerbahçe ve Beşiktaş Chuba Akpom için savaşacak

    Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden forması giyen İngiliz oyuncu için Yunan kulübü ile masaya oturdu.

    PAOK, Akpom için 2 milyon Euro bonservis iskerken oyuncunun menajeri de yıllık 750 bin Euro talep etti.

    Pazarlıklar devam ederken Fenerbahçe sürpriz bir rakiple karşı karşıya aldı. 'ın da İngiliz golcü için devreye girmesi Sarı-Lacivertliler'in işini zorlaştırdı. Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor ancak Fenerbahçe cephesi maliyetin yükselmesinden endişe ediyor.

    24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Akpom son derece güçlü fiziksel özelliklere sahip. U16'dan U21'e kadar bir çok kategoride toplam 39 kez milli takım forması giyen Akpom bu maçlarda 18 gole imza atmayı başardı.

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