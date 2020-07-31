Fenerbahçe ve Beşiktaş Chuba Akpom için savaşacak

Forvet hattını güçlendirmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe PAOK forması giyen İngiliz oyuncu Chuba Akpom için Yunan kulübü ile masaya oturdu.

PAOK, Akpom için 2 milyon Euro bonservis iskerken oyuncunun menajeri de yıllık 750 bin Euro talep etti.

Pazarlıklar devam ederken Fenerbahçe sürpriz bir rakiple karşı karşıya aldı. Beşiktaş'ın da İngiliz golcü için devreye girmesi Sarı-Lacivertliler'in işini zorlaştırdı. Beşiktaş'ın nasıl bir teklifle ortaya çıktığı henüz tam olarak bilinmiyor ancak Fenerbahçe cephesi maliyetin yükselmesinden endişe ediyor.

24 yaşında ve 1.86 boyunda olan Akpom son derece güçlü fiziksel özelliklere sahip. U16'dan U21'e kadar bir çok kategoride toplam 39 kez İngiltere milli takım forması giyen Akpom bu maçlarda 18 gole imza atmayı başardı.