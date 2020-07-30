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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    Kulüpler istedi kabul etti: Düşme kalktı Lig artık 21 takım

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet ile birlikte açıklama yapan Başkanı , tüm liglerde düşmenin kaldırıldığını ve ’in yeni sezonda 21 takımla oynanacağını duyurdu. Yabancı kuralı 1 yıl ertelenirken, BAL Ligi’nde 9 takımın daha 3. Lig’e çıkmasına karar verildi.

    Kulüpler istedi TFF kabul etti: Düşme kalktı Lig artık 21 takım

    Türkiye Futbol Federasyonu dün tarihi kararlara imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçen Başkanı Nihat Özdemir alınan kararları duyurdu. Özdemir, Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararlarını değerlendirdiklerini söyledi.

    YENİ SEZONDA 4 TAKIM DÜŞECEK
    Özdemir pandemi dikkate alınarak tüm liglerde düşmenin kaldırıldığını duyurdu. Buna göre Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. 4 takımın küme düşmesinin ardından 2021-22'den itibaren lig 20 takıma inecek.

    KUPANIN STATÜSÜ DEĞİŞEBİLİR
    Fikstür, yeni sezon planlaması ve Türkiye Kupası statüsüyle ilgili değerlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu. Nihat Özdemir değişen yabancı kuralının da 1 yıl boyunca ertelendiğini açıkladı.

    2021-22'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
    Kural 2021-22 sezonunda yürürlüğe girecek. TFF, Bal Ligi'nde Siirt, Ceyhan, Bld, Kahraman Bld, Tekirdağ, Edirne, , Adıyaman ve Çengelköy'ün 3. Lig'e yükselmesine karar verdi.

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