Kulüpler istedi TFF kabul etti: Düşme kalktı Lig artık 21 takım

Türkiye Futbol Federasyonu dün tarihi kararlara imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile birlikte kameraların karşısına geçen TFF Başkanı Nihat Özdemir alınan kararları duyurdu. Özdemir, Kulüpler Birliği'nin tavsiye kararlarını değerlendirdiklerini söyledi.

YENİ SEZONDA 4 TAKIM DÜŞECEK

Özdemir pandemi dikkate alınarak tüm liglerde düşmenin kaldırıldığını duyurdu. Buna göre Süper Lig gelecek sezon 21 takımla oynanacak. 4 takımın küme düşmesinin ardından 2021-22'den itibaren lig 20 takıma inecek.

KUPANIN STATÜSÜ DEĞİŞEBİLİR

Fikstür, yeni sezon planlaması ve Türkiye Kupası statüsüyle ilgili değerlendirmenin önümüzdeki günlerde yapılacağı duyuruldu. Nihat Özdemir değişen yabancı kuralının da 1 yıl boyunca ertelendiğini açıkladı.

2021-22'DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Kural 2021-22 sezonunda yürürlüğe girecek. TFF, Bal Ligi'nde Siirt, Ceyhan, Kütahya Bld, Kahraman Bld, Tekirdağ, Edirne, Isparta, Adıyaman ve Çengelköy'ün 3. Lig'e yükselmesine karar verdi.