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    • Spor
    • 30.07.2020 Gazete
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    - 19 hemşiresinin tulumunun arkasına ismini yazmasına şaşırdı

    İtalyan basketbolcu performansıyla Fenerbahçeli taraftarın sevgisini kazandı. 'da - 19 hemşire 'ın tulumunun arkasına ismini ve forma numarası olan 70'i yazmasına çok şaşırdı.

    Datomen!
    İtalyan basketbolcu performansıyla Fenerbahçeli taraftarın sevgisini kazandı.




    'da - 19 hemşire Yunus Altaş'ın tulumunun arkasına ismini ve forma numarası olan 70'i yazmasına çok şaşırdı.



    Altaş'a Twitter'dan "Seninle gurur duyuyorum" yazdı. İmzasının olduğu formayı, Altaş'a yolladı.




    PINAR'I UNUTMADI
    Datome, korkunç bir cinayete kurban giden 'i unutmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Bu, kabul edilemez" yazdı.

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