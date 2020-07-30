İtalyan basketbolcu Gigi Datome performansıyla Fenerbahçeli taraftarın sevgisini kazandı.
Isparta'da COVİD- 19 hemşire Yunus Altaş'ın tulumunun arkasına ismini ve forma numarası olan 70'i yazmasına çok şaşırdı.
Altaş'a Twitter'dan "Seninle gurur duyuyorum" yazdı. İmzasının olduğu formayı, Altaş'a yolladı.
PINAR'I UNUTMADI
Datome, korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i unutmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Bu, kabul edilemez" yazdı.
Isparta'da COVİD- 19 hemşire Yunus Altaş'ın tulumunun arkasına ismini ve forma numarası olan 70'i yazmasına çok şaşırdı.
Altaş'a Twitter'dan "Seninle gurur duyuyorum" yazdı. İmzasının olduğu formayı, Altaş'a yolladı.
PINAR'I UNUTMADI
Datome, korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i unutmadı. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pınar Gültekin, mekanın cennet olsun. Artık yeter! Bu, kabul edilemez" yazdı.