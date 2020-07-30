Adana Demirspor ADS – Karagümrük maçı saat kaçta? ADS Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM

Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde ayrıca sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu maç saatinde belli olacak.

EN GOLCÜ İKİ TAKIM

Final maçı TFF 1.Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Güney ekibi, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, Kırmızı- Siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.