Adana Demirspor ADS – Karagümrük maçı saat kaçta? ADS Karagümrük maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Adana Demirspor Karagümrük maçı saat kaçta? ADS Karagümrük maçı hangi kanalda? ADS Karagümrük maçı şifresiz mi? Süper Lig'e çıkacak son ekibin belirleneceği karşılaşma için heyecan dorukta. Maçı kazanan ekip önümüzdeki sezon Süper Lig'de oynamaya hak kazanacak. Peki, Adana Demirspor Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi?
ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?
ADS Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Karşılaşma Bein Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech
ADANA DEMİRSPOR TAM KADRO
Adana Demirspor, kader maçına tam kadro olarak çıkacak. Hafif sakatlığı bulunan Volkan Şen'in yapılan kontrollerde oynamasına engel bir durumun olmadığı belirtildi. Lacivert-Mavililer'de başka sıkıntı bulunmuyor.
KARAGÜMRÜK'TE SON DURUM
Karagümrük'te sakatlığı bulunan Şilili futbolcu Cristobal Jorquera, finalde Adana Demirspor'a karşı forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde ayrıca sakatlık yaşayan Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu maç saatinde belli olacak.
EN GOLCÜ İKİ TAKIM
Final maçı TFF 1.Lig'in en golcü iki takımını da karşı karşıya getirecek. Güney ekibi, 71 golle sezonun en golcü takımı olurken, Kırmızı- Siyahlılar da 53 golle ikinci sırada yer aldı.