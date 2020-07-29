



Saha kenarında düzenlenen ödül töreninde önce karşılaşmanın hakemlerine plaketleri verilirken, daha sonra madalya seremonisine geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyesi Nuri Akın ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yer aldığı kupa töreninde, önce finalist Aytemiz Alanyaspor, ardından da şampiyon Trabzonspor'un teknik heyet ve futbolcularına madalyalarını aldı.

Trabzonsporlu futbolcular Jose Sosa ve Uğurcan Çakır, alandaki kürsüde bulunan kupayı alarak takım arkadaşlarının yanına götürdü. Bordo-mavililer, birlikte kaldırdıkları kupayla poz verdi.

Büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu oyuncular, uzun süre sahadan ayrılmadı.