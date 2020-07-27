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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    Karşıyaka’yı eleyen Turgutluspor 2. Lig’de (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    'da oynanan 3. Lig 2. Grup play-off final maçında normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Karşıyaka’ya 5-3’lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig’e yükseldi. Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

    Karşıyaka’yı eleyen Turgutluspor 2. Lig’de

    'da oynanan 3. Lig 2. Grup play-off final maçında normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 berabere biten karşılaşmada penaltı atışlarında Karşıyaka'ya 5-3'lük üstünlük sağlayan Turgutluspor, TFF 2. Lig'e yükseldi. Karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

    ŞAMPİYON ALTUNSÖZ YENİ BİR ZAFER PEŞİNDE
    Üç kez Amatör Muaythai federasyonunda Avrupa Şampiyonu olan Yunanlı rakibi Kaukaufıkıs Thnis'i 2. rauntta nakavt etti. Altunsöz 20 Ağustos'ta Erolda Halijaj ile yapacağı son maçın hazırlıklarına devam ediyor. 20 Ağustos'ta İzzettin Altunsöz'ün mucadelesi TV8'den canlı yayınlanacak.

    DUNSTON, ANADAOLU EFES'LE 2+1 YIL DAHA UZATTI
    Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın sözleşmesi yenilendi. 34 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Dunston Anadolu Efes ile çıktığı 9 karşılaşmada 25.43 dakika ortalama ile süre alırken maç başı 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

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