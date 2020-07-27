Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. İç transferde Tolga Ciğerci'nin opsiyonunun kullanılmasının ardından sırada sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım var. Yönetim Hasan Ali'ye 2 yıllık teklif sunacak.

KABUL EDERSE İMZALAR ATILACAK

Hasan Ali'ye teklif edilecek rakamın yıllık 6.5 milyon TL olduğu öğrenildi. Hasan Ali teklifi kabul ederse sözleşme imzalanacak. Aksi durumda Hasan Ali'nin alternatifi de hazır.

ALTERNATİFİ TANIDIK BİR İSİM!

Hasan Ali teklifi kabul etmezse ismi Galatasaray ile de anılan Caner Erkin'e teklif yapılacak. Fenerbahçe yeni sezonu biri yabancı diğeri de Türk olmak üzere 2 sol bek ile girmeyi planlıyor.