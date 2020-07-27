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    • Spor
    • 27.07.2020 Gazete
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    'ta Jörgensen hamlesi

    ekibi ’la 1 yıl daha sözleşmesi bulnuan Nicolai Jörgensen için düğmeye bastı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcünün transferi için Siyah-Beyazlı yönetim bu hafta resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş'ta Jörgensen hamlesi

    Beşiktaş'tan sürpriz atak. Siyah- Beyazlı yönetim Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak ekiplerinden 'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.

    4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

    Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı geyen bilgiler arasında yer alıyor.

    İLK KULÜBÜ LEVERKUSEN
    Futbola Leverkusen'de başlayan Jörgensen, Kaiserslautern, Copenhagen takımlarında da oynarken 5 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor.

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