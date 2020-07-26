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    • Spor
    • 26.07.2020 Gazete
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    yıllık 56 milyon lira alırken, aynı katıkıyı sağlayan 3.5 milyon kazandı

    Sakatlığı dolayısıyla birçok maçı kaçıran , sezonu 11 gol, 1 asistle tamamladı... Görev adamı de 11 gol ve 1 asistle oynadı.

    Büyük vurgun

    Galatasaray'da Radamel Falcao ve Adem Büyük'ün yıllık kazançlarında çok büyük uçurum var... Ancak performans olarak baktığımızda iki oyuncu da sezonu aynı gol ve asistle tamamladı. Yıllık 3.5 milyon TL kazanan Adem Büyük, bu sezon tüm kulvarlarda toplamda 11 gol atarken 1 de asist üretti. Yıllık 7 milyon Euro yani yaklaşık 56 milyon TL kazanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao da sezonu 11 gol ve 1 asistle tamamladı. 34 yaşındaki Falcao bu sezon birçok maçı kaçırdı. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkie Kupası'nda toplam 22 maça çıktı. 32 yaşındaki Galatasaray'ın golcüsü Adem Büyük ise toplamda 33 maça çıktı. taraftarları, Falcao'nun sakatlığına rağmen riski alıp oynamamasını eleştirmişti.

    KOVİD-19 GELİRLERİ SIFIRLADI
    Galatasaray Başkan Yardımcısı , Kovid-19 salgınının kulüplerin gelirlerini sıfırladığını söyledi. Günay, "Süreci en az zararla atlatmak istiyoruz. Genç bir takım oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

    Haberler Spor Radamel Falcao yıllık 56 milyon lira alırken, aynı katıkıyı sağlayan Adem Büyük 3.5 milyon kazandı
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