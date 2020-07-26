Ligin kralı Sörloth!

Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Kayserispor maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı. Yıldız oyuncu takipçisi Cisse'yi 2 golle geçerek Süper Lig'in yeni gol kralı oldu. Trabzonspor forması altında bu sezon başarılı maçlar çıkartan Norveçli kral, Bordo-Mavili kulübün tarihindeki 5. Gol Kralı oldu. Karadeniz Fırtınası'nda daha önce Necmi Perekli, Şota Arveladze, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz gol krallığı sevinci yaşamıştı. Sörloth, ligdeki en anlamlı golünün Beşiktaş'a attığı 2. gol olduğunu söyledi.