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    • Spor
    • 26.07.2020 Gazete
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    Ligin kralı Sörloth!

    ’un Norveçli yıldızı , ’i 24 golle tamamladı ve krallık tacını taktı. Trabzon, 5. kralını çıkardı.

    Ligin kralı Sörloth!

    Trabzonspor'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, Kayserispor maçında da fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 24'e çıkardı. Yıldız oyuncu takipçisi Cisse'yi 2 golle geçerek 'in yeni gol kralı oldu. forması altında bu sezon başarılı maçlar çıkartan Norveçli kral, Bordo-Mavili kulübün tarihindeki 5. Gol Kralı oldu. Fırtınası'nda daha önce Necmi Perekli, , ve Burak Yılmaz gol krallığı sevinci yaşamıştı. Sörloth, ligdeki en anlamlı golünün 'a attığı 2. gol olduğunu söyledi.

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