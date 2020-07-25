Trabzonspor bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştı... Ama mutlu sona ulaşamadı. Ancak Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim önemli işlere imza attı. Otoriteler, "Trabzon'un önü açık" yorumunu yaptı.

4 BÜYÜKLER İÇİNDE EN AZ BORÇ

Bordo- mavili Yönetim, göreve geldikten sonra ekonomik olarak önemli işlere imza attı. 1.2 milyar lira olan borç 800 milyona kadar geriledi.

DÜŞÜK BÜTÇE İLE ZİRVE YARIŞI

Trabzonspor futbolcu maaş bütçesini 15 milyon Euro'ya indirdi. 3 büyüklerde bu rakamlar 2 ya da 3 kat daha fazla. Bu bütçeyle zirve yarışı yaptılar.