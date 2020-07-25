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    • Spor
    • 25.07.2020 Gazete
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    ’un önü açık! Yönetim, ekonomik ve sportif anlamda devrim yaptı

    Borcu 800 milyona indi. 15 milyon ile en az maaş bütçesi olan kulüp haline geldi. 33 bin kombine satıp, TS Club’ta da bu sene ciro rekoru kırmayı bildi. Altyapı katkısı sürdürülebilir hale geldi. Abdülkadir Ömür, Sörloth, Uğurcan gibi oyuncuların piyasa değerleri 20 milyon Euro'nun üzerine yükseldi.

    Trabzonspor’un önü açık!

    Trabzonspor bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştı... Ama mutlu sona ulaşamadı. Ancak Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim önemli işlere imza attı. Otoriteler, "Trabzon'un önü açık" yorumunu yaptı.

    4 BÜYÜKLER İÇİNDE EN AZ BORÇ
    Bordo- mavili Yönetim, göreve geldikten sonra ekonomik olarak önemli işlere imza attı. 1.2 milyar lira olan 800 milyona kadar geriledi.

    DÜŞÜK BÜTÇE İLE ZİRVE YARIŞI
    Trabzonspor futbolcu maaş bütçesini 15 milyon 'ya indirdi. 3 büyüklerde bu rakamlar 2 ya da 3 kat daha fazla. Bu bütçeyle zirve yarışı yaptılar.

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