Gustavo Lyon’la masada

Fenerbahçe'nin bu sezon başında yaptığı en flaş transferlerden biri olan Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönebilir!.. Lyon kulübü, Brezilyalı yıldıza resmen talip oldu ve Sarı-Lacivertliler'le masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Lyon, Gustavo'nun bonservisi için 8 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ancak L'Equipe gazetesi, Fransız kulübünün başkanı Jean Michael Aulas'ın Gustavo'nun istediği maaşı çok fazla bulduğu ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Fenerbahçe yönetiminin transfer görüşmeleri sırasında verdiği "Çok güçlü bir kadro kurulacak" sözünü tutmadığını düşünen 33 yaşındaki Sambacı'nın takımda mutsuz olduğu belirtiliyor.