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    • 23.07.2020 20:22
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    • 23.07.2020 20:22
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    TFF 3. Lig - Yükselme Playoff yarı final maçında ile karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Somaspor ile Muğlaspor maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    TFF 3. Lig - Yükselme Playoff yarı final maçında ile karşı karşıya geliyor. A Spor'un naklen yayınladığı Somaspor ile Muğlaspor maçını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Soma-Muğla maçının ardından saat 22.00'de Pazar-Nevşehir karşılalacak. Maçları haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

    İŞTE İLK 11'LER
    Somaspor: Muharrem, Melih, Muhsin, Onur, Üzeyir, Muharrem, Ali, Yusuf, Mehmet, Nurettin, Mehmet Uysal

    Muğlaspor: Gökhan, Mustafa Acar, Güray, Mehmet Akif, Anıl, Rıdvan, Batuhan, Muhammed, Bilal, Ramazan, Murat Can

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