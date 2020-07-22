Milli takımın genç stoperine Lyon kancası

Ümit Milli Takım'da da görev alan savunmacının transferi konusunda taraflar arasında görüşmeler sürerken, prensipte anlaşıldığı belirtildi. Resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Cenk'le Lyon'un yanı sıra bir başka Fransız temsilcisi Lille de ilgileniyor. Altay yönetimi bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun başka bir kulübe satışından pay almayı talep ediyor. Cenk'in bonservis bedelinin 1 milyon Euro'nun üzerinde olduğu aktarıldı.