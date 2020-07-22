Hasan Ali’de işlem tamam! Fenerbahçe anlaşmayı sağladı

Fenerbahçe'nin Hasan Ali Kaldırım'a 1+1 yıllık sözleşme teklif ettiği ve teklif edilen miktarın ise senelik 6.5 milyon TL garanti para olduğu bildirildi.

Hasan Ali Kaldırım zaten Fenerbahçe'de yıllık 1.4 milyon Euro'ya forma giyiyordu. Tecrübeli futbolcunun yönetimin kendisine yaptığı teklife sıcak baktığı sadece sözleşmenin 1+1 yerine 2+1 olmasını talep ettiği de gelen haberler arasında.

Hasan Ali Kaldırım için pandemi döneminde Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edilmişti. Ancak milli futbolcu bu iddiaları yalanlamış zamanı geldiğinde ilk görüşmeyi kulübü Fenerbahçe ile yapacağını açıklamıştı. Fenerbahçe'nin sol bek mevkisi için Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan eski futbolcusu Caner Erkin ile ilgilendiği de biliniyor.