Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı.
Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak 3 yıl önce Sevilla'dan transfer edilen Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı."
Özellikle üst üste kazanılan iki şampiyonlukta yaptığı katkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, yaşı ilerledikçe gözden düşmeye başlamıştı.