Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.07.2020 13:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 13:33
    ABONE OL

    'da son dakika| Brezilyalı sağ bek ile yollar ayrıldı

    'da ve 'ın ardından bir ayrılık daha gerçekleşti. Galatasaray'da Brezilyalı sağ bek ile yollar ayrıldı. Mariano bugün Galatasaray'la son antrenmanına çıktı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada 'Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı.' denildi. Tecrübeli futbolcu ülkesine dönecek. İşte detaylar...

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı.

    Galatasaray'da Selçuk İnan futbolu bırakırken son olarak 3 yıl önce Sevilla'dan transfer edilen Mariano da takımla son antrenmanına çıkmasının ardından 'parçalı' formaya veda etti. Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Galatasaray'daki son antrenmanına çıkan Brezilyalı futbolcumuz Mariano, idman sonrasında takım arkadaşları ve teknik heyetimizle vedalaştı."

    Özellikle üst üste kazanılan iki şampiyonlukta yaptığı katkıyla taraftarların sevgilisi haline gelen 34 yaşındaki futbolcu, yaşı ilerledikçe gözden düşmeye başlamıştı.

    Önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmeyen tecrübeli oyuncu, bugün takımı arkadaşlarıyla son kez antrenmana çıktı.
    Haberler Spor Galatasaray'da son dakika| Brezilyalı sağ bek Mariano ile yollar ayrıldı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri