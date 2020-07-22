Gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da, ayrılıklar da gerçekleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda ilk olarak Japon yıldız Nagatomo takımdan ayrılırken daha sonra Henry Onyekuru kulübü tarafından çağırılmıştı.