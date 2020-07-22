Lige verilen pandemi arası sonrası ilk galibiyetini Göztepe karşısında elde eden Galatasaray, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Öncelikli olarak iç transferle ilgili bir yol haritası belirleyecek olan sarı-kırmızılıların Belhanda ve Feghouli gibi yıldızlarına gelecek teklifleri değerlendirme altına alacağı öğrenilirken kiralıktan dönen Diagne ve Babel'in durumları ise netlik kazanmadı.