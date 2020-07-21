Takvim'in usta yazarlarına, Süper Lig'de hakemlerin performansı ve sonuca etki edip etmediklerini sorduk. Selahattin Kınalı, Trabzonspor'un şampiyonluğu MHK yüzünden kaybettiğini ifade ederek çarpıcı ifadeler kullandı. Evren Turhan, Türkiye'deki hakem algısının yıkılması gerektiğini söyledi. İlker Yağcıoğlu, sezon boyunca takımların hakemlerden canı yandığını ifade etti. Oktay Derelioğlu ise hakemlerin Premier Ligi izlemesi gerektiğini belirtti.

EVREN TURHAN:HAKEMLERE GÜVEN YOK!

Hakemlere güven kaybı var. En memnunu Başakşehir. Seneye bunun değişmesi lazım. VAR ile ilgili kararlarda yanlışlık var. Hakemlere güven yok. Değişim şart. Hep belli hakemler yönetmiş. Şampiyonu da küme düşeni de hakemler belirledi! Bu işi başındakiler değiştirecek. Seneye daha vahim maçlar izleyebiliriz. Herkes bir kurgu var diye düşünüyor. Yapılacak değişimlerle insanların kafasındaki algıyı yıkmak gerekiyor.

SELAHATTİN KINALI:TÜRKİYE İLE 'OYUN' OYNANDI

Başakşehir ve onun sahibi MHK ile birlikte kurguladıkları planı bir tiyatro disiplini ile uyguladılar. Collina'nın başkanlığında bir komisyon kurulup Başakşehir ve Trabzon'un tüm maçları incelemeye alınsa vurgunun nasıl yapıldığı belgelenmiş olur. Gümüşdağ ve Başakşehir, milyonlarca Trabzonspor'un sevinci ve gururunu çalmış, bir avuç dolar ve 1.5 otobüs dolusu taraftar uğruna Türkiye sosyolojisi ile 'oyun' oynamıştır.

İLKER YAĞCIOĞLU:KÜLLİYEN DEĞİŞMELİ

Yıllardır hakem camiası bilindik kişiler tarafından yönetiliyor. Hakem camiası külliyen değişmeli. VAR geldikten sonra hiç değilse bariz hatalar düzelir diyordum ama VAR'ı kullanmayı beceremediler. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme yarışında takımların canı yandı. Bu gerçek. Hakemler, cesur olmadıkları müddetçe, etki altında kalmayı, gördüklerini çalmamayı sürdürdükleri sürece yapacak bir şey yok!

OKTAY DERELİOĞLU:EĞİTİM ALMALARI ŞART

Hakem camiasının kesinlikle İngiltere Premier Ligi'nden eğitim alması lazım. Oradaki VAR sistemini izlemelerini öneriyorum... Galatasaray maçında Göztepe'nin attığı golün iptali tam anlamıyla skandal. Ayağını o pozisyonda kaçıramazdı. Yer çekim kanunu diye bir şey var. Süper Lig'de bu sezon oynanan maçlarda çok hatalar oldu. Hakemlik sistemi çöktü. Seneye düşünemiyorum. Maçlar kurallara göre yönetilmiyor.