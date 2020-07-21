Lyon’la görüşen Gustavo riske edilmedi

Fenerbahçe'de Gustavo beklendiği gibi derbi maçın kadrosuna alınmadı. Fransız kulübü Lyon'un yakın markajında olan ve görüşmelerde bulunan Gustevo'nun anlaşma sağladığı iddia ediliyor. Fenerbahçe yönetiminin de 33 yaşındaki 8 milyon Euro'ya Gustavo'yu satmaya sıcak baktığı yaklaşık 3.5 milyon Euro olan maaşından da çıkmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, Gustavo'den gelecek parayı direkt olarak transferlerde kullanacak. Gustavo'yu Lyon devre arasında da istemişti ancak şampiyonluk hesapları yapan Sarı-Lacivertliler o zaman bu transfere izin vermemişti.

Birçok Fenerli tarftarlar Gustavo'nun satılma ihtimaline sanal alemde tepki gösterirken bir kısmı da "Yaşı ilerledi. Ancak bu transfer döneminde satılabilir" diyerek destek verdi.

MAAŞI ÇOK YÜKSEK!

Fenerbahçe kulübüne yakın kaynaklar Gustavo'nun 3.5 milyon Euro garanti para alması yönetimi en çok rahatsız eden husus olarak gösterdi. Yeni sezonda maaşlarda üst limit 2.2 milyon Euro olacak.