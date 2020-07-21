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    • Spor
    • 21.07.2020 Gazete
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    'da operasyona 21.2 milyon euro'luk engel! 6 yıldız yüksek maaş nedeniyle ayrılmak istemiyor

    Terim’in istemediği 6 yıldızın maliyeti 21.2 milyon Euro. Ancak bu oyuncular bir yere olmayı asla düşünmüyor. Falcao, Feghouli, , Babel, ve 'nin inadı nedeniyle transfer operasyonu yapılamıyor.

    Galatasaray'da operasyona 21.2 milyon euro'luk engel

    Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. yeni sezonda başta Falcao olmak üzere Feghouli, , , ve 'u takımda düşünmüyor. Ancak bu oyuncular aldıkları yıllık ücret nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı hiç düşünmüyor.

    İLK SIRADA FALCAO YER ALIYOR
    Falcao     yılda 7 milyon Euro alırken onu sırasıyla 3 milyon 850 bin Euro ile Feghouli, 3 milyon 350 bin Euro ile Belhanda, 2 milyon 300 bin Euro ile kiralık verilen Ryan Babel ve Diagne izliyor.

    TOPLAM 21.2 MİLYON EURO
    'a geri dönecek olan Maicon da yılda 2 milyon 200 bin Euro alıyor. Bu durumda Terim'in istemediği 6 oyuncuya yönetim yıllık toplam 21.2 milyon Euro ödeyecek.

    TRANSFER İÇİN BÜYÜK PÜRÜZ
    Bu futbolcuların takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Terim'in yapacağı operasyon engelleniyor. Bu da için en büyük pürüz olarak gösteriliyor.

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