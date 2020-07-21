Galatasaray'da büyük bir kriz yaşanıyor. Fatih Terim yeni sezonda başta Falcao olmak üzere Feghouli, Belhanda, Ryan Babel, Diagne ve Maicon'u takımda düşünmüyor. Ancak bu oyuncular aldıkları yıllık ücret nedeniyle Sarı-Kırmızılı takımdan ayrılmayı hiç düşünmüyor.

İLK SIRADA FALCAO YER ALIYOR

Falcao yılda 7 milyon Euro alırken onu sırasıyla 3 milyon 850 bin Euro ile Feghouli, 3 milyon 350 bin Euro ile Belhanda, 2 milyon 300 bin Euro ile kiralık verilen Ryan Babel ve Diagne izliyor.

TOPLAM 21.2 MİLYON EURO

Galatasaray'a geri dönecek olan Maicon da yılda 2 milyon 200 bin Euro alıyor. Bu durumda Terim'in istemediği 6 oyuncuya yönetim yıllık toplam 21.2 milyon Euro ödeyecek.

TRANSFER İÇİN BÜYÜK PÜRÜZ

Bu futbolcuların takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle Terim'in yapacağı operasyon engelleniyor. Bu da transfer için en büyük pürüz olarak gösteriliyor.