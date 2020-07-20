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    • 20.07.2020 21:35
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    Son dakika: teknik direktör ile yollarını ayırdı!

    Son dakika haberi... Kulübü, teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    Trabzonspor'da flaş ayrılık!

    Süper Lig'de sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden , teknik direktör ile yolları ayırma kararı aldı.

    Bordo-mavili kulübün teknik direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetme konusunda anlaştığı öğrenildi. Tarafların imzasının ardından konuyla ilgili açıklama yapılacağı kaydedildi.

    KUPA FİNALİNDE YARDIMCI ANTRENÖR GÖREV YAPACAK
    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

    Bordo-mavili takımın Çimşir ile resmen yolların ayrılması halinde kalan son lig maçına ve finaline yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacağı öğrenildi.

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