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    • 20.07.2020 13:13
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    Son dakika: 'da "Yılın hakemi" Türk asıllı seçildi

    Son dakika haberine göre, Alman spor dergisi Kicker'in yaptığı ankette, geride kalan sezonun en iyi hakemi Türk asıllı olarak belirlendi. kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

    Bundesliga'ya Türk damgası: En iyisi seçildi

    1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) hakemlik yapan , 2019-2020 sezonunun en iyi hakemi seçildi.

    Alman spor dergisi Kicker'in okuyucuları arasında düzenlediği "Yılın hakemi" anketinde, yüzde 43,3 oranında oy alan Aytekin, sezonun en iyi hakemi olarak belirlendi.



    YÜZDE 13 DAHA FAZLA OY ALDI
    Deniz Aytekin'in, ankette ikinci sırada yer alan hakem Manuel Graefe'den yüzde 13 daha fazla oy aldığı ifade edildi.

    kokartı bulunan Aytekin, 2019 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarafından "Yılın hakemi" seçilmişti.

    Haberler Spor Son dakika: Almanya'da "Yılın hakemi" Türk asıllı Deniz Aytekin seçildi
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